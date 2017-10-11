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Общество
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Пьяный мужчина бегал голым по улице после убийства своего отца в Самарской области
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    Пьяный мужчина бегал голым по улице после убийства своего отца в Самарской области

    13:52  11 Октября 2017
    85

    Пьяный мужчина бегал голым по улице после убийства своего отца в Самарской области

    Самара, 11 октября. Уголовное дело заведено на мужчину, который после убийства своего отца бегал обнаженным по улицам Октябрьска в Самарской области.

    Местные жители обратились с жалобами в полицию города на мужчину, который без одежды бегает по улицам и бросает камни в окна жилых домов. Полицейские задержали гражданина, нарушающего спокойствие жителей города, и отправились на осмотр его квартиры, которая была завалена хламом.

    Тело пожилого мужчины было найдено под кучей мусора. Сотрудники правопорядка выяснили, что это был отец задержанного дебошира. 86-летний мужчина погиб от ранения в шею, которое было получено во время разгоревшейся между отцом и сыном ссоры.

    Подозреваемый признался в совершенном преступлении: после убийства он засыпал тело отца мусором, напился и без одежды побежал по улицам города.

    В настоящий момент мужчина задержан полицейскими. В отношении него заведено уголовное дело по факту убийства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #убийство #самара
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