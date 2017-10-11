Пьяный мужчина бегал голым по улице после убийства своего отца в Самарской области

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Самара, 11 октября. Уголовное дело заведено на мужчину, который после убийства своего отца бегал обнаженным по улицам Октябрьска в Самарской области.

Местные жители обратились с жалобами в полицию города на мужчину, который без одежды бегает по улицам и бросает камни в окна жилых домов. Полицейские задержали гражданина, нарушающего спокойствие жителей города, и отправились на осмотр его квартиры, которая была завалена хламом.

Тело пожилого мужчины было найдено под кучей мусора. Сотрудники правопорядка выяснили, что это был отец задержанного дебошира. 86-летний мужчина погиб от ранения в шею, которое было получено во время разгоревшейся между отцом и сыном ссоры.

Подозреваемый признался в совершенном преступлении: после убийства он засыпал тело отца мусором, напился и без одежды побежал по улицам города.

В настоящий момент мужчина задержан полицейскими. В отношении него заведено уголовное дело по факту убийства.