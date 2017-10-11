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Происшествия
Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области
Происшествия
Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области
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    Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области

    11:42  11 Октября 2017
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    Пожилой водитель скончался на месте аварии в Самарской области

    Самара, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня рано утром в Самарской области: один человек погиб.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, автомобильная авария произошла в среду, 11 октября, около 6.00 в Ставропольском районе на трассе «Тольятти  — Ягодное». Автомобиль марки Huyndai Solaris, за рулем которого находился 30-летний водитель, не справился с управлением и заехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «ВАЗом-21043». За рулем отечественной машины находился 58-летний житель Тольятти.

    Водитель иномарки получил телесные травмы различной степени. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Водитель «ВАЗа» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия работников скорой помощи.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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