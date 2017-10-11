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Общество
«Почта России» ответит в суде за превышение сроков доставки на 95 дней в Самаре
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    «Почта России» ответит в суде за превышение сроков доставки на 95 дней в Самаре

    10:27  11 Октября 2017  /обновлено: 10:42  11 Октября 2017
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    «Почта России» ответит в суде за превышение сроков доставки на 95 дней в Самаре

    Самара, 11 октября. Административные протоколы составлены в отношении самарской «Почты России» ввиду нарушения сроков доставки.

    По информации пресс-службы Роскомнадзора по Самарской области, граждане не раз подавали жалобы на работу ФГУП «Почта России». К примеру, контрольные сроки пересылки мелкого пакета были нарушены на 95 дней. По данному факту была проведена проверка. Пресс-служба организации отмечает:

    «Сотрудники, причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

    Также руководство подтвердило, что будет усилен контроль за сроками доставки. Кроме этого, среди сотрудников доставочных участков проведен дополнительный инструктаж. На данный момент в отношении организации составлены административные дела, которые переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #самара #почта
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