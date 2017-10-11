«Почта России» ответит в суде за превышение сроков доставки на 95 дней в Самаре

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Самара, 11 октября. Административные протоколы составлены в отношении самарской «Почты России» ввиду нарушения сроков доставки.

По информации пресс-службы Роскомнадзора по Самарской области, граждане не раз подавали жалобы на работу ФГУП «Почта России». К примеру, контрольные сроки пересылки мелкого пакета были нарушены на 95 дней. По данному факту была проведена проверка. Пресс-служба организации отмечает:

«Сотрудники, причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Также руководство подтвердило, что будет усилен контроль за сроками доставки. Кроме этого, среди сотрудников доставочных участков проведен дополнительный инструктаж. На данный момент в отношении организации составлены административные дела, которые переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.