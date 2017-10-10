Южный мост в Самаре откроют для автомобильного транспорта до конца недели

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Самара, 10 октября. Движение для автомобильного транспорта по Южному мосту в Самаре будет полностью открыто до 16 октября при условии отсутствия дождя.

Трещина, появившаяся зимой прошлого года, стала причиной ремонта моста. Начали его в апреле, к настоящему времени полностью заменили деформационные швы, уложили гидроизоляцию и уже покрыли верхним слоем асфальта. Кроме этого, на участке заменено освещение. В общей сложности, на ремонтные работы было потрачено 524 миллиона рублей. 70 специалистов и 15 единиц спецтехники участвовали в реконструкции моста.

В соответствии с изначальными сроками, мост должен был быть введен в эксплуатацию в 2018 году, но затем дата открытия сдвинулась на ноябрь текущего года. По информации представителя подрядчика ПСК «Волга», сжатие сроков не повлияло на качество выполненных работ.