Семь миллиардов рублей выделят на строительство новой станции метро в Самаре

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Самара, 10 октября. Семь миллиардов рублей будет выделено из городского бюджета на строительство станции метрополитена «Самарская».

По информации директора подрядной организации «ВТС-Метро» Сергея Натальчука, будущая станция будет небольшой, предполгается всего два схода. Кроме этого, не планируется установка эскалаторов в вестибюлях станции. Строительство станции «Самарской» начнется сразу после того, как будет прокопано 500 метров тоннеля, который соединит станции «Алабинскую» и «Самарскую».

Старые дома и памятники архитектуры находятся на пути строительства тоннеля, что, безусловно, повлечет за собой плановые изменения в проекте станции метрополитена. В свою очередь, станция метро «Алабинская», на завершение строительных работ которой из городского бюджета будет выделено около полумиллиарда рулей, должна начать работать в 2018 году.