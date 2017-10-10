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FIFA: Самара останется в списке городов-организаторов ЧМ-2018
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    FIFA: Самара останется в списке городов-организаторов ЧМ-2018

    18:01  10 Октября 2017
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    FIFA: Самара останется в списке городов-организаторов ЧМ-2018

    Самара, 10 октября. Самару не исключат из числа город ЧМ-2018: стадион будет построен вовремя.

    Как заявил руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер, не стоит опасаться того, что один из 11 городов, принимающих матчи в будущем году, будет вычеркнут из списка. Стадион в Самаре будет построен вовремя. Он отметил в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств:

    «Если Самара будет исключена из числа городов-организаторов, то у меня у самого будут проблемы. У меня нет информации о проблемах со строительством стадиона. У них нет другого выбора, только решить проблемы».

    В свою очередь, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о проблемах по отдельным работам, но само строительство, в целом, идет без отставания.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #чм-2018
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