Пьяный мужчина зарезал жену и пасынка в Самарской области

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Самара, 10 октября. Житель Самарской области нанес своей супруге и пасынку смертельные ножевые ранения.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, два тела 50-летней женщины и ее 27-летнего сына были обнаружены в одном из домов Богатовского района. Трагедия произошла накануне во время пьяной ссоры. 54-летний мужчина нанес жене и ее сыну несколько ударов ножом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. Он полностью признал свою вину. На данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».