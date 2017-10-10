Правоохранители прикрыли подпольное казино в Самаре

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Самара, 10 октября. Работа незаконного казино, где обнаружено 32 игровых автомата, была пресечена прокуратурой Самары.

По информации надзорного ведомства региона, незаконная организация действовала в Октябрьском районе на первом этаже многоквартирного дома по улице Пятая просека. Там 6 сентября 2017 года были организованы азартные игры.

Прокуратура города пресекла работу подпольного казино. Сотрудники правопорядка изъяли 32 игровых автомата и выручку заведения.

На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту работы незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны.