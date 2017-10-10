Женщина скончалась под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Самаре.

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Самара, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 10 октября утром в Самаре.

Авария произошла 10 октября около 7.00 утра на улице Мичурина. «Калина», за рулем которой был 75-летний пенсионер, двигался по указанной улице со стороны улицы Осипенко в направлении проспекта Масленникова. Пожилой мужчина допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и протащил ее на капоте несколько метров, сообщает ОГИБДД УМВД по Самаре.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. На сегодняшний день органы правопорядка проводят проверку по факту ДТП и устанавливают личность погибшей.