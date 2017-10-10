Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды в Ираке заявили, что не уйдут из освобожденных от ИГ территорий
Происшествия
Женщина скончалась под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Женщина скончалась под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Самаре

    13:09  10 Октября 2017  /обновлено: 13:26  10 Октября 2017
    150

    Женщина скончалась под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Самаре.

    Самара, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 10 октября утром в Самаре.

    Авария произошла 10 октября около 7.00 утра на улице Мичурина. «Калина», за рулем которой был 75-летний пенсионер, двигался по указанной улице со стороны улицы Осипенко в направлении проспекта Масленникова. Пожилой мужчина допустил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и протащил ее на капоте несколько метров, сообщает ОГИБДД УМВД по Самаре.

    Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. На сегодняшний день органы правопорядка проводят проверку по факту ДТП и устанавливают личность погибшей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 21282

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5983

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53161

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        92058

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108161
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        1146
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        683
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        102
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        6505