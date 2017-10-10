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Происшествия
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Орске
Происшествия
Пассажир легкового автомобиля получил смертельные травмы в ДТП в Самаре
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    Пассажир легкового автомобиля получил смертельные травмы в ДТП в Самаре

    9:32  10 Октября 2017
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    Пассажир легкового автомобиля получил смертельные травмы в ДТП в Самаре

    Самара, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник в Самаре: один человек погиб.

    По сообщению ГУ МВД по Самарской области, авария произошла 9 октября около 16.40 на Московском шоссе. «Газель», за рулем которой был 24-летний водитель, столкнулся с «Ладой» с номерами республики Мордовия. От удара весь груз «Газели», который составляла молочная продукция, оказался на проезжей части.

    Водитель «Лады» и его пассажир были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. Позже пассажир от полученных травм скончался.

    На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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