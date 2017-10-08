Тепловоз врезался в LADA на переезде под Тольятти

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Тольятти, 8 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Самарской области. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе 10-го километра трассы «Тольятти-Ташелка». Согласно предварительной информации, водитель LADA Priora нарушил правила, выехав на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате автомобиль столкнулся с тепловозом РЖД. Непосредственно водитель легковушки был госпитализирован.

Напомним, ранее стало известно о гибели 16 человек в ДТП во Владимирской области.