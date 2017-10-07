Два человека доставлены в больницу с ножевыми ранениями в Самаре

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Самара, 5 октября. Двое жителей Самары были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, пострадавшие мужчины получили травмы у дома на Красноглинском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что между тремя мужчинами разгорелась ссора, 52-летний и 34-летний пострадавшие мужчины получили несколько ударов ножом от своего оппонента.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, которые установили, что мужчина проживает в Самаре и работает на одном из городских предприятий. В отношении 53-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».