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Два человека доставлены в больницу с ножевыми ранениями в Самаре
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    Два человека доставлены в больницу с ножевыми ранениями в Самаре

    19:38  7 Октября 2017
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    Два человека доставлены в больницу с ножевыми ранениями в Самаре

    Самара, 5 октября. Двое жителей Самары были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

    По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, пострадавшие мужчины получили травмы у дома на Красноглинском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что между тремя мужчинами разгорелась ссора, 52-летний и 34-летний пострадавшие мужчины получили несколько ударов ножом от своего оппонента.

    Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, которые установили, что мужчина проживает в Самаре и работает на одном из городских предприятий. В отношении 53-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нож #самара
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