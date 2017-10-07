Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде
Общество
Бешеная белка атаковала молодого человека в Самарской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бешеная белка атаковала молодого человека в Самарской области

    17:25  7 Октября 2017
    37

    Бешеная белка атаковала молодого человека в Самарской области

    Самара, 7 октября. Белка напала на молодого человека в Самаре в Загородном парке.

    Молодой человек хотел угостить белку семечками и орешками, но зверек укусил 20-летнего гостя из Новокуйбышевска. Для профилактики бешенства ему придется пройти курс из 6 уколов.

    Агрессивное поведение животных наблюдалось и в Воронежской области. Напомним, там лось разнес припаркованный автомобиль, водитель которого оставил транспортное средство без присмотра.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #белка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 302

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41704

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87951

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107705

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        536
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1145
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        302
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40484