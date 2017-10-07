Бешеная белка атаковала молодого человека в Самарской области

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Самара, 7 октября. Белка напала на молодого человека в Самаре в Загородном парке.

Молодой человек хотел угостить белку семечками и орешками, но зверек укусил 20-летнего гостя из Новокуйбышевска. Для профилактики бешенства ему придется пройти курс из 6 уколов.

Агрессивное поведение животных наблюдалось и в Воронежской области. Напомним, там лось разнес припаркованный автомобиль, водитель которого оставил транспортное средство без присмотра.