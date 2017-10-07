Фура протаранила «Газель» в Самаре

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Самара, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября в Самаре.

Авария случилась сегодня на пересечении Ракитовского шоссе и Карла Маркса. По сообщению очевидцев, фура врезалась в заднюю часть «Газели». Транспортное средство было сильно повреждено в результате удара многотонного грузовика.

На данный момент причина происшествия не известна. По информации свидетелей аварии, грузовое транспортное средство подрезала «девятка». О пострадавших не сообщается.

Напомним, что ДТП с участием «Газели» произошло 7 октября в Самарской области. Машина врезалась в бетонный блок и загорелась.