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Фура протаранила «Газель» в Самаре
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    Фура протаранила «Газель» в Самаре

    15:12  7 Октября 2017
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    Фура протаранила «Газель» в Самаре

    Самара, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 октября в Самаре.

    Авария случилась сегодня на пересечении Ракитовского шоссе и Карла Маркса. По сообщению очевидцев, фура врезалась в заднюю часть «Газели». Транспортное средство было сильно повреждено в результате удара многотонного грузовика.

    На данный момент причина происшествия не известна. По информации свидетелей аварии, грузовое транспортное средство подрезала «девятка». О пострадавших не сообщается.

    Напомним, что ДТП с участием «Газели» произошло 7 октября в Самарской области. Машина врезалась в бетонный блок и загорелась.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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