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Самарчанин получил десять лет лишения свободы за убийство супруги своего брата
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    Самарчанин получил десять лет лишения свободы за убийство супруги своего брата

    14:29  7 Октября 2017  /обновлено: 14:30  07 Октября 2017
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    Самарчанин получил десять лет лишения свободы за убийство супруги своего брата

    Самара, 7 октября. Мужчина, зарезавший жену брата в пьяной ссоре, сядет в тюрьму на десять лет в Самаре.

    По информации прокуратуры Куйбышевского района, суд поддержал обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который нанес 23 удара ножом супруге брата.

    Известно, что подсудимый 2 апреля 2017 года в ходе конфликта, разгоревшегося после совместного застолья с братом и его женой, нанес ей ножевые ранения по разным частям тела. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм. Кроме этого, мужчина 22 февраля текущего года похитил имущество из квартиры брата на сумму около 25 тысяч рублей.

    Суд признал мужчину винновым в совершении преступлений и назначил наказание в виде десяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #убийство #самара
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