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Происшествия
«Газель» врезалась в бетонный блок и загорелась в Самарской области
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    «Газель» врезалась в бетонный блок и загорелась в Самарской области

    13:28  7 Октября 2017
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    «Газель» врезалась в бетонный блок и загорелась в Самарской области

    Самара, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября вечером в Самарской области.

    По сообщению пресс-службы областного МЧС, авария случилась вчера в 19.10 на трассе М5 при въезде в Новосемейкино. «Газель» по неустановленным причинам врезалась в бетонные блоки, которыми огорожена ремонтируемая дорога, и загорелась.

    На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе четырех спасателей и одной единицы техники. Известно, что возгорание машины произошло во время движения.

    На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #газель
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