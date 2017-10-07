«Газель» врезалась в бетонный блок и загорелась в Самарской области

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Самара, 7 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 октября вечером в Самарской области.

По сообщению пресс-службы областного МЧС, авария случилась вчера в 19.10 на трассе М5 при въезде в Новосемейкино. «Газель» по неустановленным причинам врезалась в бетонные блоки, которыми огорожена ремонтируемая дорога, и загорелась.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе четырех спасателей и одной единицы техники. Известно, что возгорание машины произошло во время движения.

На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП.