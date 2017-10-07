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Двое рабочих погибли от отравления парами нефти в Самарской области
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    Двое рабочих погибли от отравления парами нефти в Самарской области

    12:28  7 Октября 2017
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    Двое рабочих погибли от отравления парами нефти в Самарской области

    Самара, 7 октября. Рабочие отравились продуктами переработки нефти во время выполнения служебных обязанностей в Самарской области.

    По сообщению пресс-службы СК РФ, инцидент произошёл в начале сентября текущего года в Камышленском районе региона на нефтеперерабатывающем предприятии. Рабочие чистили резервуар для нефти и отравились продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом. Сотрудники предприятия скончались на месте, отмечает Политэксперт.

    Уголовное дело завели в Следственном комитете России по Самарской области по факту нарушения техники охраны труда, в результате чего погибли два человека.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нефть #самара
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