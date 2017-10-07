Двое рабочих погибли от отравления парами нефти в Самарской области

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Самара, 7 октября. Рабочие отравились продуктами переработки нефти во время выполнения служебных обязанностей в Самарской области.

По сообщению пресс-службы СК РФ, инцидент произошёл в начале сентября текущего года в Камышленском районе региона на нефтеперерабатывающем предприятии. Рабочие чистили резервуар для нефти и отравились продуктами переработки нефти с фракциями бензина и этиловым спиртом. Сотрудники предприятия скончались на месте, отмечает Политэксперт.

Уголовное дело завели в Следственном комитете России по Самарской области по факту нарушения техники охраны труда, в результате чего погибли два человека.