Спасатели эвакуировали людей с острова в Самарской области

В Избранное

Самара, 7 октября. Спасатели Самарской области эвакуировали людей с острова Середыш в пятницу, 6 октября.

Четыре человека плыли на надувной лодке по Волге. Корпус резинового водного транспорта в результате сильного ветра и высокой волны на воде повредился. Людям удалось доплыть до береговой кромки острова Середыш. Самостоятельно добраться до дома люди не смогли.

Поисково-спасательная служба Самарской области, отправившаяся на помощь от станции в Октябрьске, забрала пострадавших на специальном катере. Около четырех часов дня вся компания людей была доставлена на станцию. Пострадавших нет.