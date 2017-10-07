Самарская область получит 487 млн рублей на развитие транспортных сетей

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Самара, 7 октября. Почти полмиллиарда рублей из бюджета РФ получит Самарская область на развитие транспортных сетей.

Финансовые средства в размере 487 млн рублей будут выделены из бюджета РФ Самарской области в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

При этом 400 млн рублей будут направлены на развитие и реализацию планов социально-экономической сферы в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». В свою очередь, 87 млн пойдут на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорожных искусственных сооружений внутри региона.

Около 10 млрд рублей на работы в сфере дорожного хозяйства было направлено и бюджета РФ в регионы.