Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие
Общество
Рабочая группа решит проблему с рухнувшими потолками в школе Самары
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рабочая группа решит проблему с рухнувшими потолками в школе Самары

    19:19  6 Октября 2017
    34

    Рабочая группа решит проблему с рухнувшими потолками в школе Самары

    Самара, 6 октября. Для решения проблемы с аварийным состоянием школы в Самаре будет собрана рабочая группа.

    Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил 5 октября врио первого вице-губернатора, председателю правительства Самарской области Александру Нефедову разобраться в проблеме аварийного состояния школы №46 на улице Советской Армии и восстановить здание в ближайшее время.

    В одном из учебных кабинетов школы 4 сентября обрушилось вниз покрытие потолка. Никого в этот момент в кабинете не было. 700 учеников распределили по другим учебным заведениям, так как состояние здания образовательного учреждения признано аварийным.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #школа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 4062

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        85674

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107581

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30040

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44823
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        Порошенко признался, что «реинтеграция» Донбасса развяжет руки ВСУ и поможет получить оружие

        19:26   6 Октября 2017
        39
        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        The Spectator: Путин переиграл США и начал «править Ближним Востоком»

        16:19   6 Октября 2017
        4282
        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        Нобелевская премия мира досталась кампании за ликвидацию ядерного оружия

        12:07   6 Октября 2017
        231
        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20   6 Октября 2017
        4074