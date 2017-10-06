Рабочая группа решит проблему с рухнувшими потолками в школе Самары

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Самара, 6 октября. Для решения проблемы с аварийным состоянием школы в Самаре будет собрана рабочая группа.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил 5 октября врио первого вице-губернатора, председателю правительства Самарской области Александру Нефедову разобраться в проблеме аварийного состояния школы №46 на улице Советской Армии и восстановить здание в ближайшее время.

В одном из учебных кабинетов школы 4 сентября обрушилось вниз покрытие потолка. Никого в этот момент в кабинете не было. 700 учеников распределили по другим учебным заведениям, так как состояние здания образовательного учреждения признано аварийным.