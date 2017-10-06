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«Волга» насмерть сбила 10-летнего мальчика в Самаре
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    «Волга» насмерть сбила 10-летнего мальчика в Самаре

    16:47  6 Октября 2017
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    «Волга» насмерть сбила 10-летнего мальчика в Самаре

    Самара, 6 октября. Ребенок скончался на месте от полученных в ДТП травм в Самаре утром 6 октября.

    По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в пятницу около 10.50. Автомобиль марки «Волга», за рулем которого был 45-летний водитель, ехал по улице Дыбенко со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Советской Армии и допустил наезд на 10-летнего ребенка. Мальчик переходил дорогу в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    На данный момент по факту происшествия ведется проверка, сотрудники органов внутренних дел выясняют обстоятельства аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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