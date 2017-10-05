На трассе в Тольятти местный житель уничтожил топором двойную сплошную
Тольятти, 5 октября. В Интернете набирает популярность видеоролик, на котором мужчина, сидя на корточках посреди оживленной трассы, уничтожает топором двойную сплошную линию.
О причинах, подвивших россиянина рисковать жизнью, не сообщается. Впрочем, проезжающие мимо водители аккуратно объезжают борца с правилами дорожного движения.
Как сообщает URA.RU, судя по всему, мужчина является автолюбителем, недовольным тем фактом, что выезжать с парковки у заведения, которое видно в ролике, можно только вправо.
Видимо, желание создать удобства и себе, и другим водителям, получив возможность выезжать налево, подтолкнуло жителя самарской области на столь отчаянный факт. Чем все закончилось – доподлинно неизвестно.