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Легковушка врезалась в дерево в Самаре, погиб водитель
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    Легковушка врезалась в дерево в Самаре, погиб водитель

    10:56  4 Октября 2017
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    Легковушка врезалась в дерево в Самаре, погиб водитель

    Самара, 4 октября. Страшное ДТП произошло в Самаре: в результате опрокидывания автомобиля погиб ее водитель.

    Как стало известно, ЧП случилось накануне вечером возле дома №4А на Ракитовском шоссе. По словам очевидцев, легковушку Opel занесло и выкинуло на обочину на участке дороге, расположенном между Московским шоссе и проспектом Карла Маркса. Впоследствии машина врезалась в дерево, сообщает издание «ПолитЭксперт».

    Напомним, четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом на трассе под Тюменью.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #самара
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