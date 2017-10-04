Легковушка врезалась в дерево в Самаре, погиб водитель

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Самара, 4 октября. Страшное ДТП произошло в Самаре: в результате опрокидывания автомобиля погиб ее водитель.

Как стало известно, ЧП случилось накануне вечером возле дома №4А на Ракитовском шоссе. По словам очевидцев, легковушку Opel занесло и выкинуло на обочину на участке дороге, расположенном между Московским шоссе и проспектом Карла Маркса. Впоследствии машина врезалась в дерево, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Напомним, четыре человека погибли в ДТП с мусоровозом на трассе под Тюменью.