Ряды самарских «летчиков» пополнили три хоккеиста

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Самара, 3 октября. Три хоккеиста пополнят состав клуба ЦСК ВВС.

По информации хоккейного клуба ЦСК ВВС, ряды «летчиков» пополнили нападающие Максим Пушкарский и Александр Степаненко, а также защитник Надир Ислямов. Он ранее выступал за «Мамонты Югры» в Ханты-Мансийске. В прошлом сезоне забил два гола и отдал три передачи. Нападающие Максим Пушкарский был игроком воронежского «Бурана», Александр Степаненко выступал за «Ижсталь».

Решение о реформировании хоккейного клуба было принято сенью 2016 года в связи с неудовлетворительными показателями команды на российских турнирах. Кроме этого, «летчикам» задерживали зарплату из-за финансовых трудностей клуба.