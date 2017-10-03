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Общество
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Происшествия
Водитель Lada Priora сбил семилетнего мальчика в Тольятти
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    Водитель Lada Priora сбил семилетнего мальчика в Тольятти

    19:48  3 Октября 2017
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    Водитель Lada Priora сбил семилетнего мальчика в Тольятти

    Тольятти, 3 октября. Наезд на семилетнего ребенка совершил водитель Lada Priora в Тольятти 3 октября около 7.20 утра.

    По предварительным данным сотрудников ГИБДД, автомобиль, за рулем которого находился 43-летний водитель, двигался по улице Свердлова в направлении улицы Ворошилова и сбил семилетнего пешехода. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте вне видимости пешеходного перехода.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской, ребенок был немедленно госпитализирован с многочисленными ссадинами и травмами головы и руки. По факту данного с происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #тольятти
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