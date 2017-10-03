Водитель «Газели» скончался от инфаркта на улице в Самаре

В Избранное

Самара, 3 октября. Пожилой мужчина умер на улице Самары, предположительно, от инфаркта около полудня 3 октября.

Трагедия произошла около 14.00 на проспекте Масленникова, недалеко от пересечения с Мичурина. На улице умер 60-летний мужчина, информирует городская станция скорой медицинской помощи.

По словам пассажира, находившегося в кабине машины умершего водителя, мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Он вышел из «Газели», отпустил ручник, в результате чего транспортное средство поехало назад и врезалось в автобус. Мужчина сел на бордюр и умер.

Сотрудники медицинского учреждения оказали первую помощь мужчине, но спасти его не удалось.