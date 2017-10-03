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Водитель «ВАЗа» врезался в гараж в Самаре: 16-летняя пассажирка госпитализирована
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    Водитель «ВАЗа» врезался в гараж в Самаре: 16-летняя пассажирка госпитализирована

    12:56  3 Октября 2017
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    Водитель «ВАЗа» врезался в гараж в Самаре: 16-летняя пассажирка госпитализирована

    Самара, 3 октября. Пассажирку автомобиля госпитализировали после полученных травм в ДТП 2 октября в Самаре.

    По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД России, авария произошла накануне, 2 октября. Водитель автомобиля ВАЗ 211340 направлялся по Спортивной улице в сторону Коммунистической улицы. Во время движения 18-летний молодой человек превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. В результате машина столкнулась с гаражом.

    Травмы и телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка в результате ДТП. Девушку бригада Скорой помощи госпитализировала в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #самара
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