Водитель «ВАЗа» врезался в гараж в Самаре: 16-летняя пассажирка госпитализирована

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Самара, 3 октября. Пассажирку автомобиля госпитализировали после полученных травм в ДТП 2 октября в Самаре.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МВД России, авария произошла накануне, 2 октября. Водитель автомобиля ВАЗ 211340 направлялся по Спортивной улице в сторону Коммунистической улицы. Во время движения 18-летний молодой человек превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. В результате машина столкнулась с гаражом.

Травмы и телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка в результате ДТП. Девушку бригада Скорой помощи госпитализировала в медицинское учреждение.