Директор совхоза в Самарской области украл у банка 185 млн рублей

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Самара, 3 октября. Директор совхоза и управляющая банком похитили 185 млн рублей в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в отношении директора ООО «Совхоз Рабочий» и управляющей дополнительного офиса Самарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в Похвистнево вынесен приговор. Подсудимые в период с августа 2009 года по декабрь 2012 года совершили около 32 мошеннических действий.

Установлено, что они совершили хищение 185 млн рублей у АО «Россельхозбанк», оформляя целевые кредиты на развитие сельского хозяйства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подсудимым назначено наказание в виде 6,5 и 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по статье «Мошенничество».