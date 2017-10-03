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Директор совхоза в Самарской области украл у банка 185 млн рублей
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    Директор совхоза в Самарской области украл у банка 185 млн рублей

    11:49  3 Октября 2017
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    Директор совхоза в Самарской области украл у банка 185 млн рублей

    Самара, 3 октября. Директор совхоза и управляющая банком похитили 185 млн рублей в Самарской области.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в отношении директора ООО «Совхоз Рабочий» и управляющей дополнительного офиса Самарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в Похвистнево вынесен приговор. Подсудимые в период с августа 2009 года по декабрь 2012 года совершили около 32 мошеннических действий.

    Установлено, что они совершили хищение 185 млн рублей у АО «Россельхозбанк», оформляя целевые кредиты на развитие сельского хозяйства для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    Подсудимым назначено наказание в виде 6,5 и 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима по статье «Мошенничество».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кража #самара #банк
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