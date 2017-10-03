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Двое самарцев до смерти забили пенсионера и спрятали труп в погребе его дома
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    Двое самарцев до смерти забили пенсионера и спрятали труп в погребе его дома

    9:24  3 Октября 2017
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    Двое самарцев до смерти забили пенсионера и спрятали труп в погребе его дома

    Самара, 3 октября. Мужчину избили до смерти в ходе совместного распития спиртного два жителя Безенчукского района Самарской области.

    По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, конфликт разгорелся у пенсионера дома 3 апреля 2017 года. Двое мужчин нанесли 56-летнему приятелю многочисленные удары руками и ногами, предметами мебели по голове. В результате полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда сотрудников Скорой помощи. Обвиняемые спрятали тело убитого в погреб дома, информирует «Политэксперт».

    В отношение мужчин заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, группой лиц».

    В настоящее время дело направлено в Безенчукский суд Самарской области для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #самара
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