Минфин Самарской области возглавил Андрей Прямилов

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Самара, 2 октября. Временно исполняющий обязанности главы минфина Сергей Кандеев был освобожден от занимаемой должности в понедельник, 2 октября, в Самарской области.

По сообщению пресс-службы областного правительства, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями правительства региона. В рамках собрания был представлен новый глава министерства управления финансами Андрей Прямилов. Он приступил к работе с сегодняшнего дня.

Андрей Прямилов в период с 2006 по 2008 и с 2010 по 2015 год был руководителем департамента финансов городской администрации.