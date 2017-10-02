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Общество
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Происшествия
Семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом в Самаре
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    Семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом в Самаре

    15:58  2 Октября 2017
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    Семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом в Самаре

    Самара, 2 октября. Тела трех человек были найдены в квартире на улице Ставропольской 1 октября в Самаре.

    Тела двоих супругов и семилетнего ребёнка были обнаружены в воскресенье, 1 октября, около 16.00. Семья насмерть отравились угарным газом.

    В настоящий момент по факту произошедшего ведется следствие, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры. Уголовное дело пока не возбуждено. По предварительным данным, смерть членов семьи произошла в результате несчастного случая: отравление угарным газом из-за неисправности газовой колонки.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #отравление
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