Гражданина Швейцарии спасли с затонувшего гидросамолета в Самаре

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Самара, 2 октября. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Октябрьском районе на фарватере реки Волга при попытке взлететь.

Гидросамолёт потерпел аварию около «Ладьи» 2 октября из-за высокой волны, повредившей винт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, который являлся гражданином Швейцарии. На место инцидента прибыли члены поисково-спасательного подразделения «Первомайская». К тому моменту кабина гидросамолёта полностью ушла под воду.

Пилот и пассажир не пострадали, самолет был отбуксирован к береговой линии. В течение получаса спасательные работы завершились.