«Черным» риелторам в Архангельске грозит 20 лет тюрьмы за убийство ветерана и его сестры

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Архангельск, 2 октября. Участникам организованной группы следователи предъявили обвинение в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его сестры в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, шесть «черных» риелторов могут сесть в тюрьму на 20 лет за убийство 87-летнего ветерана и его сестры. В соответствии с версией следствия, риелторы предложили пенсионерам помощь в продаже квартиры. После полученного отказа подозреваемые решили совершить убийство, через двоих пособников нашли двух исполнителей.

Обвиняемые за вознаграждение в размере 60 тыс рублей 11 сентября задушили 77-летнюю женщину, заманив в свою машину. После того, как взяли ключи, они проникли в квартиру и убили ветерана. Тела убитых сбросили в реку Юрас.

По данным Следственного комитета, преступники содержатся под стражей. Женщина-риелтор своей вины не признает, остальные участники преступления сознались в содеянном.