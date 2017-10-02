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«Черным» риелторам в Архангельске грозит 20 лет тюрьмы за убийство ветерана и его сестры
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    «Черным» риелторам в Архангельске грозит 20 лет тюрьмы за убийство ветерана и его сестры

    13:31  2 Октября 2017
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    «Черным» риелторам в Архангельске грозит 20 лет тюрьмы за убийство ветерана и его сестры

    Архангельск, 2 октября. Участникам организованной группы следователи предъявили обвинение в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его сестры в Архангельске.

    Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, шесть «черных» риелторов могут сесть в тюрьму на 20 лет за убийство 87-летнего ветерана и его сестры. В соответствии с версией следствия, риелторы предложили пенсионерам помощь в продаже квартиры. После полученного отказа подозреваемые решили совершить убийство, через двоих пособников нашли двух исполнителей.

    Обвиняемые за вознаграждение в размере 60 тыс рублей 11 сентября задушили 77-летнюю женщину, заманив в свою машину. После того, как взяли ключи, они проникли в квартиру и убили ветерана. Тела убитых сбросили в реку Юрас.

    По данным Следственного комитета, преступники содержатся под стражей. Женщина-риелтор своей вины не признает, остальные участники преступления сознались в содеянном.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #ветеран #риелторы
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