Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Семь бойцов «Хезболлы» погибли при авиаударе на востоке Сирии
Общество
Безработный мужчина вырастил 25 кустов конопли в Сызрани
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Безработный мужчина вырастил 25 кустов конопли в Сызрани

    13:04  2 Октября 2017
    42

    Безработный мужчина вырастил 25 кустов конопли в Сызрани

    Ставрополь, 2 октября. В отношении жителя Сызрани Самарской области, культивировавшего коноплю, возбуждено уголовное дело.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель вырастил 25 кустов конопли в Сызранском районе. Сотрудники отдела наркоконтроля задержали безработного мужчину, когда тот пришел на участок для того, чтобы собрать урожай.

    Мужчина признался, что обнаруженная конопля, которую в дальнейшем он хотел использовать для личного употребления, принадлежит ему. Сотрудники отдела нарккнтоля в присутствии понятых изъяли 25 кустов растения. 

    На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #сызрань
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106464

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29768

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43921

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24941

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9380
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        164
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        4194
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        508
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14974