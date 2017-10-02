Безработный мужчина вырастил 25 кустов конопли в Сызрани

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Ставрополь, 2 октября. В отношении жителя Сызрани Самарской области, культивировавшего коноплю, возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель вырастил 25 кустов конопли в Сызранском районе. Сотрудники отдела наркоконтроля задержали безработного мужчину, когда тот пришел на участок для того, чтобы собрать урожай.

Мужчина признался, что обнаруженная конопля, которую в дальнейшем он хотел использовать для личного употребления, принадлежит ему. Сотрудники отдела нарккнтоля в присутствии понятых изъяли 25 кустов растения.

На сегодняшний день в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры».