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Приставы Тольятти забрали у матери-наркоманки годовалого мальчика
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    Приставы Тольятти забрали у матери-наркоманки годовалого мальчика

    12:37  2 Октября 2017  /обновлено: 12:37  02 Октября 2017
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    Приставы Тольятти забрали у матери-наркоманки годовалого мальчика

    Самара, 2 октября. Годовалого мальчика, мать которого страдает психическими расстройствами и наркоманией, по решению суда передали органам опеки города Тольятти.

    По сообщению пресс-службы ведомства опеки и попечительства города, суд вынес решение забрать ребёнка из семьи, мать которого не оказывала должного ухода за ним. Работники Службы судебных приставов увидели мальчика ослабленного и голодного, со следами коросты, которая свидетельствует о нарушениях норм гигиены. В бутылочке годовалого ребёнка было прокисшее молоко.

    Мальчику оказали медицинскую помощь, а мать-наркоманку обязали передать несовершеннолетнего ребенка органу опеки и попечительства. На данный момент здоровью мальчика ничто не угрожает.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #ребенок #самара
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