Приставы Тольятти забрали у матери-наркоманки годовалого мальчика

В Избранное

Самара, 2 октября. Годовалого мальчика, мать которого страдает психическими расстройствами и наркоманией, по решению суда передали органам опеки города Тольятти.

По сообщению пресс-службы ведомства опеки и попечительства города, суд вынес решение забрать ребёнка из семьи, мать которого не оказывала должного ухода за ним. Работники Службы судебных приставов увидели мальчика ослабленного и голодного, со следами коросты, которая свидетельствует о нарушениях норм гигиены. В бутылочке годовалого ребёнка было прокисшее молоко.

Мальчику оказали медицинскую помощь, а мать-наркоманку обязали передать несовершеннолетнего ребенка органу опеки и попечительства. На данный момент здоровью мальчика ничто не угрожает.