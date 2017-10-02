Движение грузовиков будет ограничено в Самаре в дневное время суток

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грузовик

Самара, 2 октября. Большегрузы будут передвигаться по Самаре только в ночное время суток.

В соответствии с официально опубликованным 29 сентября постановлением правительства города будет ограничено движение большегрузов с полной массой более 8 тонн. Грузовики не смогут передвигаться по Самаре в дневное время с 6.00 до 22.00 до 14 июня 2018 года. Это связано с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.

Документ подписан председателем правительства Самарской области Александром Нефедовым и вступит в силу по истечении 14 дней после официального опубликования.