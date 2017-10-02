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Движение грузовиков будет ограничено в Самаре в дневное время суток
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    Движение грузовиков будет ограничено в Самаре в дневное время суток

    9:46  2 Октября 2017
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    грузовик

    Движение грузовиков будет ограничено в Самаре в дневное время суток

    Самара, 2 октября. Большегрузы будут передвигаться по Самаре только в ночное время суток.

    В соответствии с официально опубликованным 29 сентября постановлением правительства города будет ограничено движение большегрузов с полной массой более 8 тонн. Грузовики не смогут передвигаться по Самаре в дневное время с 6.00 до 22.00 до 14 июня 2018 года. Это связано с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.

    Документ подписан председателем правительства Самарской области Александром Нефедовым и вступит в силу по истечении 14 дней после официального опубликования.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #самара #грузовик
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