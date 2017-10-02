67-летний мужчина скончался на железнодорожном вокзале в Самаре

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Самара, 2 октября. Пожилой мужчина скончался на железнодорожном вокзале в Самаре 1 октября.

По сообщениям очевидцев, мужчина шел по тоннелю к выходу на привокзальную площадь. Затем остановился и «сполз» на землю. Больше признаков жизни не подавал.

Правоохранительные органы установили личность мужчины. В соответствии с информацией 63.ru со ссылкой на заместителя Куйбышевского транспортного прокурора Виталия Лащенко, скончавшимся на месте мужчиной оказался 67-летний декан факультета горного дела и природопользования Белгородского государственного университета. Он направлялся на научную конференцию в Оренбургскую область.

Мужчина имел проблемы со здоровьем и ранее перенес инфаркт. По предварительной информации естественная смерть вызвана проблемами со здоровьем.