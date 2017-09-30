Сбежавшего в Самару вора из Калужской области задержала Росгвардия

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Самара, 30 сентября. Осужденного за совершение кражи жителя Калужской области задержали в Самаре.

36-летний житель Калужской области находился в федеральном розыске с мая этого года. Его осудили за кражу, однако он так и не явился на место, где должен был отбывать наказание.

Сотрудники Росгвардии задержали его в Самаре. Мужчина обратил на себя внимание, когда бросился бежать от служебной машины правоохранителей. Попытавшегося скрыться пешехода остановили для проверки документов.

Сбежавшего вора задержали. В дальнейшем он был передан инициатору розыска — региональному представительству ФСИН.