Водитель, насмерть сбивший двухлетнюю девочку в Самаре, пойдет под суд

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Самара, 29 сентября. В Самаре предстанет перед судом водитель, насмерть сбивший двухлетнюю девочку на улице Физкультурной. Ребенок находился на проезжей части поздней ночью без сопровождения взрослых.

22 июля 2017 года в 01.20 водитель автомобиля «ВАЗ-21104» допустил наезд на девочку 2015 года рождения, которая находилась одна на проезжей части. Малышку доставили в больницу, где она и скончалась. Автомобилист в момент ДТП был трезв, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Автотехническая экспертиза показала, что водитель мог избежать наезда. В ходе следствия он признал свою вину и частично возместил материальный ущерб матери погибшей.