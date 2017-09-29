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ФСБ поймала на получении взятки экс-сотрудника Росгвардии в Самаре
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    ФСБ поймала на получении взятки экс-сотрудника Росгвардии в Самаре

    15:08  29 Сентября 2017
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    ФСБ В Самаре ФСБ задержала за взятку экс-сотрудника Росгвардии

    Самара, 29 сентября. Представители УФСБ по Самарской области задержали экс-сотрудника Росгвардии, подозреваемого во взяточничестве. 

    По версии ФСБ, 12 сентября бывший сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы по Самаре и Волжскому району регионального управления Росгвардии потребовал от самарца 25 тыс. рублей в обмен на непривлечение к ответственности за просроченное соглашение по гражданскому оружию. Потом эта сумма уменьшилась до 21 тыс. рублей. Его задержали в Самаре с поличным 27 сентября при получении взятки.

    Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Росгвардии утверждают, что 29 августа мужчина подал рапорт об увольнении, поэтому на момент задержания он уже не был сотрудником ведомства.

    ФСБ поймала на получении взятки экс-сотрудника Росгвардии в Самаре

    Добавим, ранее источник URA.RU сообщил об обыске сотрудниками ФСБ в офисе бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Оперативно-розыскные мероприятия были назначены в рамках уголовного дела о мошенничестве.

    Автор: Борис Любимов
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