Дальнобойщик без прав покалечил дорожного рабочего в ДТП в Самарской области

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Самара, 29 сентября. На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области столкнулись фура и «Газель», в результате чего пострадал дорожный рабочий. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 28 сентября на 997 км трассы в Ставропольском районе области. По предварительной версии, мужчина 1991 года рождения за рулем Volvo FM проявил невнимательность и врезался в «ГАЗ-2705», задействованный в дорожных работах. В результате столкновения получил травмы один из рабочих. Как пишут местные СМИ, фура буквально придавила его.

В правоохранительных органах уточнили, что предполагаемый виновник аварии был лишен водительских прав.