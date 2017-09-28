Власти Самарской области заверили ФИФА, что стадион ЧМ-2018 сдадут в срок

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Самара, 28 сентября. Стадион «Самара Арена» будет построен в срок, после завершения работ начнется адаптация объекта к играм чемпионата мира по футболу. Об этом заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Это большая работа, она идет несколько месяцев, я уверен, что к апрелю мы выйдем в полной боевой готовности. Придется много работать, но мы успеем», — сказал он журналистам.

Ситуацию со стадионом также прокомментировал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По его словам, власти Самарской области заверили ФИФА, что все работы на арене завершатся в срок.