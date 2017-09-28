Власти Самарской области заверили ФИФА, что стадион ЧМ-2018 сдадут в срок
Самара, 28 сентября. Стадион «Самара Арена» будет построен в срок, после завершения работ начнется адаптация объекта к играм чемпионата мира по футболу. Об этом заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«Это большая работа, она идет несколько месяцев, я уверен, что к апрелю мы выйдем в полной боевой готовности. Придется много работать, но мы успеем», — сказал он журналистам.
Ситуацию со стадионом также прокомментировал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По его словам, власти Самарской области заверили ФИФА, что все работы на арене завершатся в срок.
«Можно сказать, что задержки по срокам существуют, поскольку очень сложные конструкции крыши на этом стадионе. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей города и губернатора о том, что все работы будут завершены в срок», — цитирует его «Р-Спорт» со ссылкой на региональную администрацию.