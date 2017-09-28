В Самаре появится рабочая группа по возврату льгот пенсионерам

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Самара, 28 сентября. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать рабочую группу для обсуждения возврата льгот пенсионерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава области обсудил с председателем самарской губернской думы Виктором Сазоновым и руководителями фракций парламента вопрос, связанный с социальной поддержкой различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда и пенсионеров. Речь шла и о льготном проезде для пенсионеров на общественном транспорте. Азаров предложил создать рабочую группу для обсуждения этой темы.

«Врио Губернатора отметил, что эти вопросы очень волнуют людей, поэтому нужно глубже вникнуть в ситуацию и сделать ее серьезный анализ для выработки совместного решения», — отметили в пресс-службе.

В Самарской области зимой этого года работающие пенсионеры и те, кто получает больше 19 тыс. рублей, остались без ветеранских выплат. Также был введен лимит поездок на общественном транспорте для обладателей социальной карты.