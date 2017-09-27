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Россия
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Тайник с гранатометами, огнеметом и взрывчаткой нашли в Самарской области
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    Тайник с гранатометами, огнеметом и взрывчаткой нашли в Самарской области

    15:26  27 Сентября 2017
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    Тайник с гранатометами, огнеметом и взрывчаткой нашли в Самарской области

    Самара, 27 сентября. Сотрудники ФСБ нашли в Самарской области тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

    Схрон с оружием, принадлежащий организованной преступной группировке, был обнаружен в Волжском районе области в рамках расследования уголовного дела. Фигурант дела  — киллер группировки — дал признательные показания, после чего последовало задержание лидера ОПГ.

    Оперативники изъяли из тайника три ручных противотанковых гранатомета РПГ-18, реактивный пехотный огнемет «Шмель», автоматы, винтовку, около тысячи патронов, светошумные гранаты, сигнальные мины и осветительные ракеты. Также в тайнике хранились свыше 4 кг пластида и механизм для дистанционного приведения в действие СВУ.

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    Автор: Борис Любимов
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