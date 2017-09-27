Педофила из Самарской области обвинили в 73 сексуальных преступлениях

Самара, 27 сентября. 33-летнего жителя Самарской области обвинили в 73 преступлениях сексуального характера. По версии следствия, жертвами педофила стали десятки детей.

Предварительно установлено, что с 2015 по 2016 год подозреваемый знакомился в соцсетях с девочками от 7 до 16 лет. Он представлялся 15-летним подростком и обменивался с несовершеннолетними интимными фотографиями. Пытаясь добиться своего, он нередко пускал в ход шантаж и угрозы, передает «Ньюинформ».

Следователи установили 48 потерпевших, проживающих в 30 российских регионах. «Большинство преступлений, в которых обвиняется злоумышленник, являются особо тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.