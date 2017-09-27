Сеть книжных магазинов в Самаре оштрафовали за рекламу розог для школьников

В Избранное

Самара, 27 сентября. Сеть книжных магазинов «Метида» выплатила 200 тыс. рублей штрафа за нарушение рекламного законодательства. Речь идет о рекламе ученических розог, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Реклама книжного магазина с надписью «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…» была размещена в Самаре, Тольятти и Сызрани. В ФАС пришли к выводу, что она побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию. 29 января на компанию был наложен штраф размером 200 тыс. рублей. «Метида» обжаловала это решение, однако суды трех инстанций встали на сторону ФАС.