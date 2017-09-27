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Сеть книжных магазинов в Самаре оштрафовали за рекламу розог для школьников
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    Сеть книжных магазинов в Самаре оштрафовали за рекламу розог для школьников

    13:46  27 Сентября 2017
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    Сеть книжных магазинов в Самаре выплатила штраф за рекламу розог для школьников

    Самара, 27 сентября. Сеть книжных магазинов «Метида» выплатила 200 тыс. рублей штрафа за нарушение рекламного законодательства. Речь идет о рекламе ученических розог, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

    Реклама книжного магазина с надписью «Ученические розги 99,9р. Внедряем знания…» была размещена в Самаре, Тольятти и Сызрани. В ФАС пришли к выводу, что она побуждает к совершению противоправных действий и призывает к насилию. 29 января на компанию был наложен штраф размером 200 тыс. рублей. «Метида» обжаловала это решение, однако суды трех инстанций встали на сторону ФАС.

    «26 сентября ООО «Метида»  оплатило штраф за нарушение рекламного законодательства в размере 200 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

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    Автор: Борис Любимов
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