В Самаре 19-летний водитель «Нивы» насмерть сбил пешехода

В Избранное

Самара, 27 сентября. На улице Демократической в Самаре автомобиль «Нива Пикап» насмерть сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на красный свет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Смертельная авария случилась в среду в 04.25 на улице Демократической. По предварительной версии, 19-летний водитель ВАЗ-232900 наехал на мужчину 1973 года рождения, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой.

«В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе ведомства.

Добавим, ранее на МКАД в столице случилась авария с участием семи автомобилей. Один человек погиб, еще двое пострадали.