Самарец выстрелил из балкона в голову полицейскому

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Самара, 26 сентября. В Самаре местный житель открыл стрельбу по полицейскому из пневматического ружья. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В минувшую пятницу экипаж полиции выехал к дому в Промышленном районе города, где были слышны звуки стрельбы. По прибывшим правоохранителям открыл огонь мужчина, стоявший на балконе многоэтажки. Он ранил в голову старшего сержанта полиции, которого госпитализировали.

По предварительной версии, задержанный мужчина устроил стрельбу из-за стресса, вызванного «сложившимися семейными обстоятельствами». У него были изъяты пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.