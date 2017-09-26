Колесо обозрения за 72,5 млн рублей установят в Самаре

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Самара, 26 сентября. В Самаре ищут подрядчика для строительства 55-метрового колеса обозрения. Начальная стоимость контракта составляет 72,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет изготовить колесо обозрения за 220 дней. На шеф-монтажные работы отводятся 35 дней, пусконаладочные — 5. Планируется, что аттракцион высотой 55 метров установят в самарском парке им. Гагарина в следующем году.

Известно, что аттракцион сможет работать круглый год. У него будут 24 закрытые остекленные кабинки с мягкими сиденьями, в каждой из которых смогут поместиться шесть человек.