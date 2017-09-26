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Пьяный мужчина порезал ножом сотрудника ДПС в Самарской области
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    Пьяный мужчина порезал ножом сотрудника ДПС в Самарской области

    13:17  26 Сентября 2017
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    Пьяный мужчина порезал ножом сотрудника ДПС в Самарской области

    Самара, 26 сентября. В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении с ножом на инспектора ДПС.

    По версии следствия, 23 сентября подозреваемый не менее двух раз ударил ножом в область правого предплечья сотрудника полиции, исполнявшего должностные обязанности. Инцидент произошел на улице 50 лет Октября в селе Приволжье.

    «Незаконные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

    Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, нападавший имел явные признаки алкогольного опьянения. Он спровоцировал конфликт и ударил полицейского.

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    Автор: Борис Любимов
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